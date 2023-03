Milan, ritorno di fiamma: occasione a parametro zero

Manca sempre meno all'apertura del calciomercato estivo, ed il Milan non vorrà certamente farsi trovare impreparato. L'obiettivo di Maldini e Massara è quello di apportare al proprio mister degli innesti di qualità che gli permettano di fare dei passi in avanti. Bisognerà certamente muoversi in anticipo, per bruciare la concorrenza ed ottenere anche delle valutazioni più congrue. Non sono poche le occasioni che offrirà il mercato dei parametri zero, ovvero quei giocatori che si svincoleranno a fine stagione per scadenza contrattuale.