Milan, Scaroni in viaggio verso New York per condividere i valori rossoneri

Una delegazione di AC Milan, guidata dal Presidente Paolo Scaroni, insieme al Segretario Generale di Fondazione Milan, Rocco Giorgianni, è volata oggi per una visita al fine istituzionale a New York. Certamente sarà l'occasione per condividere la visione e i valori del Milan, una grande istituzione sociale e culturale che - anche attraverso il lavoro di Fondazione Milan, unisce oltre 500 milioni di tifosi nel mondo.

"Sono molto orgoglioso di rappresentare in questo viaggio il Milan e i valori che esprime questo Club, che prima di tutto è un'istituzione sociale e culturale, con milioni di sostenitori in tutto il mondo" - ha commentato il Presidente del Milan e di Fondazione Milan Paolo Scaroni. "Ma soprattutto sono lieto di aver l'opportunità di confrontarmi con le più giovani generazioni su temi così appassionanti e centrali per il domani della nostra società, e veder realizzati grazie a Fondazione Milan progetti concreti per il futuro dei ragazzi, come quello insieme alla Success Academy Charter Schools di Harlem".

"Nel momento storico che stiamo vivendo – ha continuato il Presidente - diventa prioritario investire sulla formazione dei giovani, per potere indirizzare un futuro fondato su pace, cooperazione internazionale e inclusione sociale. Il Club, insieme a Fondazione Milan che in vent'anni di attività ha testimoniato come lo sport possa dimostrarsi un veicolo educativo efficace, è impegnato a fornire gli strumenti necessari a generare un impatto concreto sulla vita delle nuove generazioni e su quella dell'intera comunità".