Milan, Origi ha ottenuto l’idoneità sportiva. Nel pomeriggio la firma

Il prossimo anno il giocatore vorrebbe indossare la maglia numero 27, attualmente occupata da Daniel Maldini. Tuttavia non dovrebbe essere un problema, considerato il fatto che il giovane probabilmente verrà ceduto in prestito per la prossima stagione. Come riferito dal Corriere dello Sport, Divock Origi percepirà 14 milioni di euro nei prossimi quattro anni con il Milan. L’attaccante infatti firmerà un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione. Con l’acquisto del belga, la società meneghina è intervenuta in modo tempestivo sull’attacco rossonero, costituito dal 35enne Giroud e dall’eterno (ma infortunato) Ibrahimovic. L’attaccante classe 1995 si rivela perciò un valido supporto per il reparto offensivo, avendo segnato tre reti e fornito un assist in sole sette gare di Premier League.