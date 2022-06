Milan, cercasi difensore: da Acerbi fino ad arrivare a Diallo

"Teniamo viva l’intrigante idea di Ziyech con i contatti già avvenuti con il giocatore. Il Milan sa che il Chelsea in queste ore, in questi giorni sta accontentando i giocatori che vogliono andare via e quindi si augura che il Chelsea possa fare lo stesso con Ziyech trovando la formula giusta. Teniamo anche il nome di De Ketelaere sul quale il Milan ha sempre continuato a lavorare anche senza fare offerte al Bruges. Poi il tassello importante è quello del difensore, abbiamo fatto tanti nomi anche quello di Acerbi, ma questa sera ne facciamo altri due. Uno è quello di Hincapiè del Leverkusen, l’altro è un vecchio pallino cercato dal Milan anche a gennaio ovvero Diallo del Psg. Il quale dirà addio al club parigino perchè è in vendita e il Milan sa che il prezzo del cartellino si abbasserà perchè il Psg ha tanti giocatori in esubero, ha bisogno di far cassa."