Milan, ore decisive per Gimenez: l’attaccante ha detto sì!

Il calciomercato invernale è entrato nel vivo anche in casa del Milan , che sta lavorando attivamente per portare i giusti rinforzi alla corte di mister Conceicao.

Come emerso nelle ultime ore, i prossimi giorni saranno decisivi per portare in rossonero un grande attaccante già a partire da gennaio. L’agente di Santiago Gimenez e il padre del giocatore presenteranno nelle prossime ore al Feyenoord la volontà del messicano di trasferirsi al Milan. Tuttavia servono almeno 40 milioni di euro per convincere il club olandese, anche attraverso un prestito con obbligo di riscatto. Il Milan conta di poter sfruttare il tesoretto ricavato dalle cessioni di Emerson Royal e Pavlovic. Ma non è ancora tutto, anzi. Sta girando una voce folle: "Colpo clamoroso dalla Juventus!" <<<