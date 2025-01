Calciomercato Milan – Gira una voce folle: “Colpo clamoroso dalla Juventus!”

Sono ore veramente di fuoco per quanto riguarda il calciomercato del Milan, che ora deve entrare per forza di cose nella sua fase cruciale e definitiva. Serve un'accelerata sui tanti fronti di mercato aperti dal club rossonero, sia per quanto riguarda le uscite, sia per quanto riguarda i nuovi colpi in entrata. Kyle Walker, come già vi abbiamo anticipato nelle scorse ore, è a un passo e a breve diventerà un nuovo giocatore del Milan. Lato Pavlovic invece, il difensore ha rifiutato il trasferimento al Fenerbahce, cosa che impedirà al Diavolo di incassare 20 milioni di euro che sarebbero stati fondamentali per il calciomercato in entrata.