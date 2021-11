Milan, domani alle 12 la conferenza stampa di Pioli e Calabria

Domani sarà giornata di vigilia dei rossoneri che mercoledì pomeriggio affronterà il Porto per la quarta giornata di Champions League

Redazione Il Milanista

Ieri sera il Milan ha battuto la Roma in campionato per 2 a 1. Una vittoria importante che permette ai rossoneri di agganciare il Napoli in testa alla classifica di Serie A. 3 punti fondamentale per continuare a sognare lo scudetto che ora non è più una parola tabù, così come dichiarato da Rade Krunic nel post partita di ieri sera ai microfoni di DAZN: "Ci sono tante squadre forti. Come gruppo io sento la mia squadra più forte del campionato. Scudetto? Non volevo dirlo all'inizio, ma poi gli altri compagni ne hanno parlato e quindi..."

Le belle prestazioni dei rossoneri, viste e ammirate in Serie A, hanno avuto meno fortuna in Champions League dove i ragazzi di Stefano Pioli hanno perso le prime tre partite giocate. Per carità il girone non è dei più facili, ma contro Liverpool (ad Anfield) e Atletico Madrid è mancata solo la fortuna. Con il Porto, invece, la squadra è sembrata completamente assente in campo.

E mercoledì il Milan avrà l'ultima chiamata per tentare l'accesso agli ottavi o per la retrocessione in Europa League. L'imperativo categorico è vincere. Senza se e senza ma.

A San Siro mercoledì pomeriggio i rossoneri, alle 18.45 in diretta su Amazon Prime, affronteranno il Porto di Sergio Conceicao. L'obiettivo, come dichiarato da Stefano Pioli ai microfoni di DAZN è "essere propositivi anche in Champions: col Porto, che è un'ottima squadra, ci proveremo".

Domani è dunque giornata di vigilia per il club di via Aldo Rossi e, come di consueto, Mister Pioli parlerà in conferenza stampa. Un incontro con i giornalisti che inizierà alle 12.00 e che sarà visibile, con la diretta testuale, IlMilanista.it.

Insieme al tecnico dei rossoneri ci sarà anche Davide Calabria. Dopo la conferenza stampa, alle 15.00 il Milan si ritroverà a Milanello per il consueto allenamento.