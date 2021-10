Krunic a DAZN: “Scudetto? Prima non lo pronunciavo. Poi i compagni…”

Ecco le parole di Rade Krunic dopo la vittoria dell'Olimpico ai danni della Roma ai microfoni di DAZN

Sul gruppo: "Ci aiutiamo l'un con l'altro, vogliamo bene l'uno all'altro. Quelli che giocano bene danno il massimo, come me e Castillejo. Abbiamo 26 giocatori e tutti siamo importanti. Siamo tutti insieme in questa lotta per lo Scudetto"