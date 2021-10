Milan, pronta l’offerta (stile Correa) per Luis Alberto

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica il Milan starebbe lavorando per l'acquisto di Luis Alberto

Redazione Il Milanista

In casa Lazio è esploso il caso Luis Alberto. Lo spagnolo infatti non sta gradendo la gestione che il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri gli sta riservando. Un malumore manifestato sui social dall'ex Liverpool che ha messo un like a un post di un tifoso biancoceleste che esaltava l'ex tecnico Inzaghi, abile a fa giocare in contemporanea lui insieme a Milinkovic-Savic.

La rottura, dopo le ultime panchine, sembra essere prossima ma a Roma sperano nella pace tra il centrocampista e il tecnico. Ma qualora non dovesse arrivare Luis Alberto potrebbe lasciare la Capitale a gennaio. E il Milan starebbe studiando il colpaccio...

La permanenza a Roma del Mago, come lo chiamano i suoi tifosi, in estate è stata una sorpresa. Non era un segreto infatti che Luis Alberto sperasse di raggiungere il suo mentore Inzaghi all'Inter. Ma, visti i noti problemi economici del club nerazzurro, Marotta decise di puntare su Hakan Calhanoglu a parametro zero. E sempre in estate il Milan, dopo aver (ri)preso Brahim Diaz, chiese informazioni a Tare sul classe '92, ma l'altissima cifra (50 milioni) richiesta da Lotito ha bloccato sul nascere ogni possibile trattativa. A riportare la notizia è l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che sottolinea come adesso il trequartista possa partire permettendo ai biancocelesti di prendere rinforzi dalla sua cessione.

E ora con i malumori di Luis Alberto con Maurizio Sarri, il Milan potrebbe ripresentarsi alle porte di Formello. Secondo quanto riportato da La Repubblica il club di via Aldo Rossi sarebbe pronta a formulare un'offerta da 30 milioni tra prestito e riscatto. Un'offerta simile a quella che l'Inter ha fatto per Correa in estate. Al momento è solo un'indiscrezione: lo spagnolo è un profilo non giovanissimo e raramente il Milan ha investito una cifra così alta per un quasi trentenne. La decisione, naturalmente, spetterà alla Lazio.

Quel che è certo è che se Maldini e Massara riuscissero a prendere Luis Alberto completerebbero la formazione di Stefano Pioli ancora priva di un trequartista che possa far rifiatare Brahim Diaz.