Milan, per AS è tutto fatto: Luis Alberto ha scelto Milano

Il trequartista biancoceleste è sicuro: la sua storia d'amore con la Lazio è giunta al termine, è pronto a rilanciarsi all'ombra della Madonnina

Redazione Il Milanista

Non è certo un mistero che Luis Alberto sia un obbiettivo del Milan. I rossoneri hanno bisogno di un fantasista in mezzo al campo e il calciatore vuole lasciare la Capitale: sembra che i destini delle due parti siano destinati a incrociarsi all'ombra della Madonnina.

Inoltre, per AS il 10 biancoceleste avrebbe già chiesto la cessione. Nonostante sia comparso in campo con la Lazio, dopo essere stato assente per diversi giorni, il giocatore spagnolo ha comunicato alla dirigenza che la sua intenzione è quella di lasciare la squadra e che vorrebbe essere trasferito al Milan.

Asse caldo tra Milan e Lazio

Lotito non accetterà meno di 45/ 50 milioni per lasciare andare il suo trequartista; ma, ad oggi, il club lombardo non ha intenzione di pagare tutta la cifra per il calciatore e vorrebbe introdurre dei giocatori come contropartita. Sulla lista dei sacrificabili ci sarebbero: Samu Castillejo, Leao e Caldara.

Tra i nomi sottoposti, Maurizio Sarri avrebbe dato il suo "ok" per l'eventuale scambio con l'esterno portoghese. Un'alternativa altrettanto interessante è costituita dal profilo di Alexis Saelemaekers, che piace molto alla dirigenza laziale; se venisse proposto lui, forse la trattativa potrebbe prendere il volo.

Rottura irreparabile

Sta di fatto che il Maldini e Massare dovranno sbrigarsi a decidere di affondare il colpo per la trattativa, perché per Luis Alberto si sarebbe fatto avanti anche il Siviglia. Lotito e i suoi hanno tentato fino all'ultimo di intavolare un "discorso rinnovo", ma a fine stagione non ci sono stati progressi.

Infatti, i rapporti tra la Lazio e Luis Alberto sono logori da molto tempo ormai; sin da quando il giocatore si è lamentato della gestione della squadra da parte del Presidente, che nonostante i problemi economici ha comprato un aereo per la squadra.

In quell'occasione il fantasista biancoceleste fece presente pubblicamente che c'erano stati dei ritardi nei pagamenti e che la situazione era tesa. Insomma tra le parti è rottura, il Milan affonderà il colpo?