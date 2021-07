Milan, occhi sull’ex Inter. Conferme da Spagna e Inghilterra

I giornali spagnoli e inglesi riportano l'interesse del Milan per l'ex calciatore dell'Inter per la treqaurti. Ecco di chi si tratta

Dopo aver perso a zero Hakan Calhanoglu, passato ai cugini dell'Inter, P aolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando e studiano i profili dei sostituti.

Nelle prossime ore (o giorni) dovrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca per il ritorno a Milanello di Brahim Diaz. Il Real Madrid e il Milan stanno sistemando gli ultimi cavilli del contratto. L'Under 21 della Spagna tornerà all'ombra del Duomo in prestito di riscatto fissato a 22 milioni di euro con le Merengues che manterranno un controriscatto fissato a 27 milioni di euro.

Ma a Stefano Pioli non basterà l'arrivo del solo e unico Brahim Diaz . Per questo gli uomini mercato stanno lavorando anche a un altro trequartista.

Tra i tanti nomi sul taccuino di Maldini e Massara, nelle ultime ore, si sarebbe aggiunto anche una vecchia conoscenza della Serie A e dell'Inter: Philippe Coutinho. Il brasiliano in settimana è atteso dal Barcellona per sottoporsi alle visite mediche per iniziare la nuova stagione.