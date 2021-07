Milan: nuovi sviluppi su due trattative

Il Milan è alla ricerca di uno trequartista, ma intanto prova a trattare la cessione di un giovane all'estero

Secondo quanto riportato da SportMediaset nelle ultime ore però il duo mercato di via Aldo Rossi avrebbe aggiunto due nomi alla lista dei monitorati. Il primo profilo è quello di Dusan Tadic, giocatore serbo in forza all'Ajax. Un nome che intriga, nonostante i quasi 33 anni del trequartista. Il Milan avrebbe trovato però un muro da parte del d.s. dei lancieri Marc Overmars che avrebbe messo un veto alla cessione del classe '88: "Tadic non è in vendita. Abbiamo iniziato qualcosa di bello tre anni fa e Dusan è troppo importante per noi. E' il cemento tra i mattoni dell’Ajax". Non è escluso però che lo stesso ragazzo, nei prossimi giorni, non possa chiedere il trasferimento in nome dell'ultimo contratto importante della sua carriera. Tra le alternative, oltre a quelli sopracitati, c'è anche lo spagnolo Isco del Real Madrid. Il contratto del classe '92 scadrà a giugno prossimo.