Adani: “Leao ha fatto una giocata da ufo. Maignan al posto di Lloris…”

“Penso che invece la conferma della partita di stasera è su ciò che almeno personalmente sostenevo nella gara di Serie A. Cioè che il Napoli non ne usciva depotenziato, ma il Milan invece potenziato. Napoli non depotenziato, il Milan potenziato. Il Napoli fa il Napoli, neanche il tempo di un giro di lancetta che Krunic ha salvato sulla linea di porta. Per l’esattezza ci sono stati 4 tiri in 3 minuti. Kvaratskhelia , Mario Rui, Anguissa e Di Lorenzo sul corner. In 3 minuti e 40 secondi. Poi all’undicesimo siamo arrivato a 6 tiri: Kvaratskhelia di destro e poi Zielinski”.

“Dopo un minuto un altro tiro, quindi ci sono stati 7 tiri in 12 minuti. Il Milan ha subito il Napoli per metà primo tempo, non è esistito. Poi però c’è stato un UFO che con quello stop sbagliato a metà campo ha lasciato Rrahmani sul posto e ha attraversato il campo ad una velocità difficile da riscontrare su un campo da calcio se non in Vinicius Jr. Parliamo di Leao, ha fatto una giocata incredibile e poi ha tirato senza trovare la porta. Provo ad immaginare se ci fosse stato l’infortunato Maignan al posto di Lloris ai rigori in finale dei mondiali, poteva cambiare la storia”.