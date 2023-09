Milan, il nuovo stadio prende forma: 70 mila posti e due anelli

Ora il progetto dei Diavoli comincia a prendere forma. Il Milan ha infatti deciso di puntare su Tim Romani come consulente e di affidare il progetto a Manica (eccellenza nel settore). Il progetto prevede la creazione di un impianto che possa supportare partite, eventi e concerti. Lo stadio sarà formato da due anelli , all’interno ci saranno i maxischermi più grandi d’Italia e ci saranno almeno 70 mila posti . Ci saranno inoltre un museo, una piazza e una grande area per le famiglie.

