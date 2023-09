Calciomercato: il Milan sogna 7 colpi da paura per il 2024 | News

La grande campagna acquisti completata dai dirigenti del Milan in estate non sarà certamente un episodio sporadico o casuale, perché le intenzioni del club rossonero sono sempre quelle di continuare a investire sul fronte del calciomercato. La crescita, graduale ma esponenziale, del Milan targato Cardinale passerà anche dal mercato. Ed è per questo che Furlani e Moncada già stanno guardando avanti.