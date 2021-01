Milan, nuovo forfait per Pioli?

MILANO – Sabato sera il Milan affronta il Torino dell’ex Marco Giampaolo. Un match importante per i rossoneri che devono e vogliono rialzare la testa dopo la sconfitta di ieri contro la Juventus di Andrea Pirlo. Sulla carta non è una mission impossible, anzi. I granata infatti sono fermi a 12 punti con il Parma del neo allenatore D’Aversa, ma nelle ultime partite stanno dando segni importanti di ripresa. Non bisogna affatto sottovalutare la squadra del Presidente Cairo che conta tra le sue file il Gallo Belotti, il quale ha messo a referto ben 9 reti in 15 presenze. Un bottino di tutto rispetto. Eppure il Milan deve stare molto attenta visto le tante assenze.

ASSENZE – Il club di via Aldo Rossi dei sette assenti del match di ieri contro la Juventus recupererà solamente Sandro Tonali. L’ex Brescia infatti ha scontato il turno di squalifica e sarà arruolabile contro la formazione granata. Poche speranze per Pioli (e i tifosi) invece di rivedere Ibrahimovic, Saelemaekers, Gabbiae Bennacer. Il tecnico proverà a recuperarli per il match degli ottavi di Coppa Italia sempre contro il Toro. Per Rebic e Krunic, invece, bisognerà aspettare l’esito dei tamponi. Ma la vittoria in campionato sabato sera è fondamentale per rimanere primi e mantenere a debita distanza l’Inter e la Roma, con i tifosi rossoneri che sperano in un pareggio nel match tra i nerazzurri e i giallorossi nel match delle 12.30 di domenica.

NUOVA ASSENZA – Dei setti infortunati Pioli, come detto, al momento ne recupererà solamente uno: Tonali. Un recupero importante per una zona di campo in cui il tecnico, nella partita contro la Juve, ha dovuto schierare Calabria come mediano. Ma per un giocatore recuperato l’ex tecnico viola deve incassare il K.O. di Hakan Calhanoglu. Il turco ha finito il match di ieri con qualche dolore di troppo alla caviglia sinistra e oggi si è sottoposto a terapie. Per sapere però se farà parte del match bisogna aspettare le parole di Pioli di domani in conferenza stampa. >> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<