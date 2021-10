Il Milan punta ad aumentare i ricavi dalla Cina: creata nuova società

Dall'ultimo bilancio approvato dal Milan, si legge che la società rossonera ha creato una società per aumentare i ricavi dalla Cina

Redazione Il Milanista

Nella giornata di ieri il Milan ha approvato il bilancio di esercizio, nel quale sono stati evidenziati perdite dimezzate rispetto all'anno scorso (-98 milioni per il bilancio d’esercizio, -96,4 per quello consolidato) e ricavi in aumento (+17 milioni).

E per aumentare gli introiti la società di via Aldo Rossi sta creando una nuova società per aumentare le entrate provenienti dalla Cina. Ma non solo: infatti i rossoneri devono continuare a qualificarsi in Champions League per poter attirare nuovi sponsor e incassare i ricchi premi della UEFA.

Secondo quanto riportato da calcioefinanza.it, nell'ultimo bilancio si legge la costituzione di una nuova società. Una società per aumentare il fatturato dei prossimi anni ma soprattutto per lo sviluppo delle attività rossonere in Asia, creata il 17 febbraio.

Il nome di questa società controllata è AC Milan (Shanghai) Sports Development Co. Ltd con un capitale sociale di 200mila euro versato per intero dal Milan a maggio 2021. Lo scopo, secondo il progetto, è quello di pianificare e organizzare eventi sportivi e la vendita di materiale sportivo e merchandising in Asia.

Due mesi dopo, a luglio, la società di via Aldo Rossi ha liquidato un'altra controllata: AC Milan (Beijing) Sports Development Co. Ltd, che nell'ultimo anno aveva registrato entrate per 1,3 milioni di euro. Una cifra importante considerando che AC Milan Shangai ne aveva guadagnati appena 300mila.

Il continente asiatico è un mercato importante dal quale potrebbero arrivare anche importanti sponsorizzazioni per aumentare brand e fatturato.

Già nei mesi scorsi il Milan aveva raggiunto un accordo con PacificPine Sports per alimentare ulteriormente la sua presenza nel mercato cinese attraverso l'apertura di una nuova sede a Shanghai e la firma di una nuova partnership con PacificPine Sports, accademia sportiva leader nell'avviamento allo sport in Cina, che porterà l'AC Milan Academy nel paese. E Chief Revenue Officer Casper Stylsvig sull'accordo disse: "Siamo un Club realmente globale, con oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo. Abbiamo una chiara strategia internazionale e la Cina è sicuramente uno dei nostri mercati chiave. Il nostro nuovo ufficio in Cina ci consentirà di essere ancora più vicini alla nostra enorme fanbase cinese e aprirà altre fantastiche opportunità per il Club e i suoi partner locali".

Parlando della partnership con PacificPine Sports ha aggiunto: "AC Milan Academy è sinonimo di eccellenza e innovazione che si rivolge alle nuove generazioni. Attraverso la nostra esperienza e l'expertise di PacificPine, avremo l'opportunità di aumentare la nostra presenza nel mercato cinese anche a livello locale proponendo un programma sportivo in grado di veicolare i valori dello sport ai più giovani".