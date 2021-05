Milan, nuova Academy in Cina

Ecco il comunicato ufficiale del club di via Aldo Rossi

Il Milan è presente nel mercato cinese fin dall'apertura della primissima sede internazionale a Pechino nel 2017 che ha fornito una presenza fisica fondamentale per l'attenzione verso i partner locali, la ricerca di nuove opportunità e la produzione di contenuti per le piattaforme social del Milan in Cina. La nuova sede che ha aperto a Shanghai è una risorsa chiave per il Club per sviluppare ulteriormente la strategia commerciale e di comunicazione in Cina e rispondere alle esigenze di un mercato sempre più consapevole della propria rilevanza a livello globale.