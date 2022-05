19 numeri dello Scudetto rossonero: vediamo i primi 9

La società rossonera ha emesso un comunicato in merito ai numeri per lo Scudetto vinto dai rossoneri domenica

“Una stagione indimenticabile fatta anche di numeri e cifre da record, quella del Milan 2021/22. Primati - sia della storia del Club che della Serie A - o traguardi personali, sono tante le statistiche rilevanti che hanno contraddistinto la stagione che ha riportato i rossoneri sul tetto d'Italia dopo undici anni. Ne abbiamo scelte, non a caso, 19”.

2- A Reggio Emilia i rossoneri sono tornati a vincere un trofeo per la prima volta dal 22 dicembre 2016 , 1976 giorni fa: si trattava della Supercoppa Italiana vinta a Doha contro la Juventus.

“4- Per conquistare il tricolore il Milan ha ottenuto 86 punti: è il dato più alto per uno Scudetto vinto dai rossoneri nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) ed è secondo solo al 2005/06 (escluse penalità).

5- Il Milan ha registrato ben 46 punti in trasferta, frutto di 14 vittorie (le ultime 6 consecutive), 4 pareggi e una sola sconfitta: miglior dato dell'intera Serie A. I rossoneri hanno inoltre raccolto ben 44 punti nel girone di ritorno : si è trattato del quarto girone negli ultimi cinque di Serie A in cui la squadra di Pioli ha conquistato almeno 40 punti.

6- Il Milan è una delle squadre ad aver segnato più gol su punizione diretta (4 come Fiorentina e Salernitana). Inoltre, i rossoneri possono vantare, ex-aequo, la miglior difesa del campionato per gol subiti (31 come il Napoli)”.