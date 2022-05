Milan, Mossa a sopresa: Maldini è pronto a rinnovargli il contratto

Paolo Maldini è pronto ad offrirgli il rinnovo del contratto fino al 2027 per blindare uno dei protagonisti della vittoria dello scudetto.

Il Milan si gode il trofeo e il meritato riposo dopo una stagione lunga e competitiva all'ombra del Duomo. Il duello con i rivali nerazzurri ha visto imporsi il Diavolo che torna a vincere il tricolore dopo 11 stagioni di assenza. Ha vinto quella che Pioli ha definito "la squadra più continua" ed ha tutte le ragioni per poterlo dire. Sulla continuità rossonera si deve riportare un dato cruciale.

Con 31 gol subiti il Milan ha potuto contare sulla miglior difesa in questo campionato. La squadra di Pioli ha collezionato più clean sheet di tutti in questa stagione, ben 17. I meriti della linea difensiva sono stati enormi e su tutti l'apporto di Fikayo Tomori è stato il fattore chiave. Il centrale inglese, specialmente dopo l'infortunio di Simon Kjaer a dicembre, è diventato il ministro della difesa rossonera. Forza fisica ed esplosività nell'uno contro uno, una stagione senza sbavature e ricca di prestazioni di livello assoluto. Dopo l'infortunio del danese, da quando Tomori guida la linea difensiva, il reparto arretrato dei rossoneri è stato pressoché impeccabile. Nel girone di ritorno i rossoneri hanno concesso solo 9 gol agli avversari, rispetto ai 22 subiti nel girone d'andata. Numeri che ben fotografano l'esplosione di Tomori come leader della difesa di Pioli.