Milan, nome nuovo per la difesa: Furlani vuole prenderlo a gennaio

Il profilo

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, alla dirigenza rossonera piace molto il difensore per la sua fisicità e per la sua duttilità (può giocare come centrale o come terzino sinistro). Inoltre il giovane classe 1998 ha il contratto in scadenza nel 2024 e perciò potrebbe lasciare il club già a gennaio a un prezzo in saldo.