Cioffi: “La fiducia che ho nei ragazzi è ricambiata. Siamo pronti per il Milan”

L’allenatore dell’Udinese Gabriele Cioffi ha commentato la prossima sfida di campionato contro il Milan, in programma sabato sera

Sabato sera il Milanscenderà in campo contro l’Udinese, per l’undicesima giornata di Serie A. I rossoneri affronteranno a San Siro i bianconeri, che non hanno vinto ancora la loro prima partita stagionale. Proprio ieri sera la squadra friulana è stata sconfitta in Coppa Italia dal Cagliari. Al termine del match l’allenatore Gabriele Cioffi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club.

Sulla sfida contro il Milan — “Tutti hanno battuto presente. Mi dispiace tantissimo non aver passato il turno, mi dispiace non essere arrivati ai rigori che sono sicuro avremmo vinto. Ma sento di aver vinto perché la fiducia che ho dato ai ragazzi è stata ricambiata. Sarei fiero di sapere che, se qualcuno dei senatori sbaglia partita, ho uno dei giovani pronto a dare il suo contributo. Ho vinto nel dargli fiducia e loro hanno vinto nel battere presente. Siamo pronti per il Milan”.

