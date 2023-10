Milan, nome nuovo per l’attacco: gioca in Premier League

Il Milan continua a lavorare a fari spenti sul mercato, alla ricerca dei giusti innesti da donare a mister Pioli nel corso dei prossimi mesi. In particolare la dirigenza sta cercando un rinforzo per l’attacco. Tra i profili che più piacciono ai meneghini c’è quello di Ansu Fati del Brighton .

Piace al Milan

Il giocatore è approdato nel club inglese per cercare la continuità di rendimento che gli è mancata al Barcellona. Tuttaviala sua avventura in Premier League non è iniziata nel migliore dei modi. Fino a questo momento De Zerbi gli ha concesso soltanto 250 minuti complessivi, durante i quali ha anche segnato un gol. Perciò se non dovesse arrivare la svolta attesa, il giocatore potrebbe decidere di lasciare l’Inghilterra e proseguire la sua avventura altrove.