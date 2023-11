Milan, piace un nuovo difensore: questa la richiesta del club

Il Milan ha trovato un nuovo rinforzo per la difesa rossonera. Vediamo di seguito la richiesta del club inglese

Il Milan continua a lavorare silenziosamente sul mercato, alla ricerca dei giusti profili da inserire nella rosa attuale. La società vuole infatti migliorare il gruppo a disposizione di mister Pioli per renderlo ancora più competitivo. Tra i giocatori monitorati dal Milan c’è il profilo di Jakub Kiwior dell’Arsenal .

Tuttavia sul giocatore polacco non vi è soltanto l’interesse del Milan , ma anche quello della Roma. La volontà del club inglese è chiara. Avendo investito 25 milioni più bonus solo un anno fa, il club inglese vuole cercare di valorizzare questa operazione. Infatti nonostante il giocatore stia trovando poco spazio con Arteta (solo 382 minuti giocati), la dirigenza inglese lo ritiene incedibile. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere se i rossoneri decideranno di portare avanti il corteggiamento.

