Milan: no a due grandi attaccanti

MILANO – Il Milan è primo in classifica e non ha intenzione di scendere da quel gradino. La vetta della Serie A è probabilmente arrivata in modo inaspettato, ma è certamente meritato per quello che i rossoneri hanno fatto vedere in questa prima parte di stagione. Pioli è stato bravo a superare le molte difficoltà di queste prime quattordici giornate di campionato: infortuni, covid e espulsioni. Oltre a un turnover forzato per gestire le forze in un calendario che, tra Serie A ed Europa League, ha fatto scendere in campo il Milan una volta ogni tre giorni.

RINFORZI – È evidente però che negli ultimi impegni del 2020, soprattutto contro Parma, Sassuolo e Lazio, i rossoneri erano a corto di benzina e la pausa di Natale, seppur corta, servirà ai ragazzi di Pioli per ricaricare le batterie. Non a caso solamente oggi la squadra si ritroverà a Milanello (ieri la seduta era facoltativa). Ora però con l’apertura del mercato Maldini e Massara hanno l’occasione per rinforzare la rosa. È palese che ci siano delle falle in tutti i reparti: difesa, centrocampo e attacco. Per questo i due dirigenti rossoneri dovranno sondare e valutare ogni nome per trovare il migliore per la squadra. Un’impresa difficile soprattutto perché bisogna tenere sott’occhio il bilancio societario del club. In difesa continua il nome caldo è quello di Simakan dello Strasburgo, ma non mancano le alternative come Kabak, Ajer o Lovato.

SMENTITE PER L'ATTACCO – Maldini e Massara si sono resi conti però l'attacco non può reggersi solo e unicamente sulle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Rafael Leao e Ante Rebic sono esterni adattati al ruolo di prima punta. Per questo la coppia mercato vuole regalare a Pioli e ai tifosi un nuovo vice Ibra. Negli ultimi giorni sono circolati due nomi altisonanti come quelli Diego Costa e Mario Mandzukic. Secondo però quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttospor i due attaccanti non interessano al club di via Aldo Rossi.