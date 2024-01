Milan, in lista anche Nianzou del Siviglia: la situazione

Continua la ricerca del Milan di un centrale difensivo che possa aiutare il tecnico emiliano a sopperire alle pesanti assenze...

Continua la ricerca del Milan di un centrale difensivo che possa aiutare il tecnico emiliano a sopperire alle pesanti assenze del reparto difensivo. Il ritorno di Matteo Gabbia dal Villareal non può di certo bastare e proprio per questo la dirigenza rossonera continua a monitorare diversi profili sparsi per l'Europa.

Il primo nome in lista resta Brassier, ma il Brest continua a sparare alto per il cartellino. Un altro profilo interessante è senza alcun dubbuio Tanguy Nianzou Kouassi, centrale del Siviglia ma con già un passato al Bayern Monaco e Psg. Il francese non trova spazio nel club spagnolo, per questo potrebbe essere fattibile un'operazione in prestito con diritto di riscatto.

