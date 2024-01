News Milan / Pioli out e nuovo allenatore: colpo di scena! “Gira una voce…”

Ecco perché i vertici rossoneri si stanno già guardando attorno per individuare il giusto erede di Pioli sulla panchina del Diavolo. Una scelta da ponderare con attenzione e - soprattutto - da non sbagliare assolutamente. In questi giorni vi abbiamo parlato molto della candidatura forte di Antonio Conte. Un tecnico che divide e fa discutere sia i tifosi rossoneri che gli stessi dirigenti del Milan. Per farla breve, Ibrahimovic spinge per lui, mentre Furlani ha qualche remora in più per via delle richieste economiche e soprattutto di calciomercato che Conte potrebbe avanzare.