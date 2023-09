Milan-Newcastle: Sandro Tonali si allena in gruppo: recuperato dal 1′?

Domani sera alle ore 18:45 andrà a scena a San Siro l'attesissima sfida di Champions League tra il Milan e Newcastle. Sarà una gara speciale per un ex calciatore dei meneghini, che nel corso di quest'estate si è trasferito nel club inglese. Parliamo ovviamente di Sandro Tonali, centrocampista italiano con fede rossonera. Il classe 2000, dunque, domani tornerà a Milano per sfidare il proprio passato con l'obiettivo questa volta però di fare il meglio per il suo attuale club. Sky Sport 24 ha riportato in diretta le immagini della rifinitura degli inglesi e ha confermato che Tonali sarà regolarmente a disposizione, e dovrebbe scendere in campo dal 1' minuto di gioco.