Milan-Newcastle, Tomori votato MVP del match dai tifosi rossoneri

Il difensore centrale inglese è stato votato dai tifosi rossoneri come migliore in campo nella gara di Champions League contro il Newcastle

I rossoneri hanno esordito in Champions League pareggiando 0-0 con il Newcastle. I tifosi hanno potuto votare il loro migliore in campo. Grazie al sito ufficiale del Milan, vediamo come è andata. I risultati: "Nella serata a reti bianche di San Siro, si è distinto in maniera particolare Fikayo Tomori, al rientro dalla squalifica in campionato e subito protagonista di una prova di assoluto livello, priva di sbavature. Il centrale inglese, contro i connazionali del Newcastle, non ha concesso nulla all'attacco ospite, annullando lo spauracchio Isak. Lo svedese, infatti, si è trovato costretto a giocare sempre lontano dalla porta, tallonato puntualmente da Fik, sempre attento e aggressivo.

Questo è il Tomori che conosciamo e che, in una serata in cui la squadra non è riuscita a trovare il gol, ha chiuso ogni spazio permettendo di mantenere alto il baricentro. Schierato sul centro-sinistra, ha confermato la buona intesa con Thiaw, compagno di reparto sempre più assiduo per l'inglese.

La prestazione di Tomori è stata premiata dai tifosi rossoneri, che l'hanno votato come migliore in campo contro i Magpies: percentuali vicine al 60% per il britannico, davanti a Loftus-Cheek, Musah e Florenzi, questi ultimi entrati in campo con il piglio giusto nella ripresa. La prestazione di Fikayo è stata notevole sotto diversi aspetti: a livello difensivo, 9 palloni recuperati e diversi disimpegni ben calibrati.

In impostazione, invece, preciso nel servire i compagni: 100% di passaggi riusciti, 52/52, sia sul lungo che sul corto. In ogni situazione è necessario saper valorizzare gli aspetti positivi e il rendimento dell'inglese a questi livelli è un'ottima notizia. Con questa concentrazione e con questa precisione si possono fare grandi cose: avanti così Fik".

