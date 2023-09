Calciomercato, il Milan ha scelto il prossimo colpaccio: nel 2024 arriva… / News

Come vi stimo raccontando ormai da qualche giorno, il calciomercato del Milan è tutt'altro che un tema freddo. Anzi, continuano a circolare tante news, indiscrezioni e voci di mercato in ambiente rossonero. Con Furlani e Moncada che avrebbero già bene in mente quale sarà il prossimo grandissimo colpo in vista della prossima stagione.