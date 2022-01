Nerozzi: “Milan? Il pareggio con i bianconeri non serve a niente”

Il giornalista Massimiliano Nerozzi ha parlato del Milan ed è tornato sul big match di domenica sera contro la Juventus.

La pausa per le Nazionali potrà essere molto alla squadra di Stefano Pioli. In queste due settimane scarse il Milan proverà a recuperare molti effettivi della rosa. A partire da Fikayo Tomori, ma non solo. Il Milan dovrà poi riprendere il suo cammino in campionato e cercare di andare il più avanti possibile in Coppa Italia. E poi magari verrà in aiuto anche il mercato. Chi lo sa. Magari il direttore sportivo rossonero Paolo Maldini farà un regalo a Stefano Pioli e a tutti i tifosi rossoneri. Dopo il giovane centravanti classe 2004 Marko Lazetic non è detto che non possa arrivare anche un difensore di spessore. Gli ultimi 10 giorni di mercato ci potranno dire di più in tal senso.