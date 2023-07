Milan, Nasti piace a diversi club di Serie B: pronta una nuova avventura?

L'attaccante del Milan Marco Nasti è pronto a vivere una nuova esperienza in prestito. Il calciatore probabilmente verrà girato...

L'attaccante del MilanMarco Nasti è pronto a vivere una nuova esperienza in prestito. Il calciatore probabilmente verrà girato in prestito e ripartirà dalla Serie B. L'esperienza col Cosenza per il classe 2003 è stata positiva ed è diventato il trascinatore della squadra calabrese, portandola alla salvezza.