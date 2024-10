Milan-Napoli, è tempo di time machine: torniamo nel 2008

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Quella tra Milan e Napoli è una sfida che vale tanto in termini di classifica: complice il passo falso della sorprendente Udinese, la vincitrice del posticipo di San Siro sarà sicura del primato solitario al termine di quella che, anche nella stagione 2008/09, era la 10ª giornata. Carlo Ancelotti opta per il consueto albero di Natale, con il duo Ronaldinho-Kaká in appoggio all'unica punta Borriello e l'insolita coppia di centrali Favalli-Bonera schierata davanti ad Abbiati. Gli ospiti rispondono con il loro tradizionale 3-5-2, guidato da un Germán Denis reduce da una tripletta nel turno precedente. La partita è equilibrata, nel primo tempo i più ispirati sono Borriello e Kaká tra i padroni di casa, Lavezzi tra gli ospiti. Dopo alcune occasioni che però non impensieriscono più di tanto i portieri, il primo colpo di scena arriva al 44' quando un fallo di Maggio su Jankulovski causa il secondo cartellino giallo per l'esterno partenopeo, con il Napoli quindi costretto a giocare l'intera ripresa in inferiorità numerica”.