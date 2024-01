Milan-Napoli, da domani in vendita i biglietti per il big match di febbraio

Il Milan ha comunicato che da domani verranno messi in vendita i biglietti per il big match di febbraio contro il Napoli

La prima gara casalinga del Milan durante il mese di febbraio sarà contro il Napoli domenica 11 febbraio alle 20:45. Per le due squadre si tratterà dal 174esimo incontro, con i rossoneri che hanno vinto 69 match, ne hanno pareggiati 54 e ne hanno persi 51.

Il Milan ha appena comunicato che a partire da domani sarà possibile acquistare i biglietti per questo big match. I ticket sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket. Dalle ore 12 di martedì 16 gennaio alle 23:59 di giovedì 18 gennaio ogni abbonato potrà acquistare un biglietto aggiuntivo nei settori disponibili.

