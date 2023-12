Verso Milan-Monza: da Di Gregorio a Colombo, gli uomini chiave avversari

Restando in tema di giocatori in evidenza in questi primi mesi di Serie A, una menzione speciale spetta ad Andrea Colpani, spesso letale con i suoi inserimenti senza palla. Il fantasista del Monza è il centrocampista che ha realizzato più gol tra quelli che hanno segnato il 100% delle proprie reti su azione in questo campionato (6/6). Tra gli avversari di turno ci sarà anche un prodotto del vivaio rossonero, Lorenzo Colombo, che a differenza del suo compagno di squadra Colpani, ha segnato tutte le sue reti in questo campionato lontano da casa, trovando la rete al Mapei Stadium ad ottobre e una doppietta a novembre al Bentegodi. Il Meazza, stadio tra l'altro del suo esordio in Serie A, sarà sicuramente un palcoscenico suggestivo e allettante per il centravanti classe 2002". (acmilan.com)