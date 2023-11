Milan, Moncada è andato a Stoccarda per visionare un attaccante

Il capo dello scouting del Milan, Geoffrey Moncada, è andato fino a Stoccarda per visionare dal vivo un attaccante

Il Milancontinua a monitorare il mercato, alla ricerca dei giusti profili da inserire nella rosa meneghina. A gennaio la società vorrebbe regalare a mister Pioli Serhou Guirassy dello Stoccarda. I Diavoli hanno infatti bisogno di un attaccante che possa far rifiatare Giroud. Dopo aver fallito il colpo Taremi in estate per 20 milioni, ora i rossoneri hanno l’opportunità di prendere il franco-guineano per la stessa cifra.

Il profilo — La clausola risolutoria è infatti di 20 milioni, che il Milan sarebbe disposto a spendere per lui. Guirassy si è infatti messo in mostra segnando 16 gol in dieci presenze (una rete ogni 47 minuti). Nelle scorse settimane Moncada è andato a Stoccarda per vederlo di persona ed è rimasto profondamente impressionato dal giocatore. Resta da capire come i rossoneri decideranno di muoversi, con l’attaccante che ha una folta concorrenza soprattutto in Premier League.

