Giroud: “Futuro? Mi piacerebbe restare al Milan, non ho ancora parlato…”

FUTURO: “Non sono eterno. Fino a quando il mio corpo me lo permette, voglio spingermi fino al limite e non me ne pongo nessuno. Voglio raggiungere il massimo. Amo il calcio e non sono ancora pronto a smettere. E comunque ho ancora tanto da dire, vero? In futuro non so come mi vedo, mi è già stato chiesto diverse volte in passato. Il calcio è un mondo dove devi avere un certo status ed è la mia passione… quindi sì, credo di rimanere nel mondo del calcio in futuro. Non credo come allenatore, al momento non ho il desiderio di diventarlo e non so se avrò l’energia necessaria in futuro, è un lavoro che richiede molto. La posizione di direttore sportivo mi piacerebbe perché avrebbe a che fare con diverse situazioni nel club: la scelta dei giocatori, il rapporto con la prima squadra, quello che in settore giovanile… Ma quello che dico oggi può cambiare domani”.