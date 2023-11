Milan KO: per passare ora serve un vero e proprio miracolo

Notte da incubo a San Siro. I rossoneri di Stefano Pioli cadono tra le mura amiche per 1-3 contro i tedeschi del Borussia Dortmund. Doveva essere una "finale" per i meneghini, che in caso di vittoria avrebbero avuto molte chance di passare alla fase successiva del torneo. Ci si aspettava certamente di più dai padroni di casa, che difronte al proprio pubblico non sono riusciti a stoppare le avanzate furiose dei gialloneri.