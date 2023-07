Derby milanese per Milinkovic-Savic: ma Lotito spara alto

Il Corriere della Sera ha evidenziato i possibili colpi in entrata del mondo rossonero. La dirigenza delMilansta valutando da diverso tempo l'opportunità di ingaggiare Milinkovic-Savic dalla Lazio. Il serbo andrà in scadenza nel giugno 2024 e non vuole rinnovare il proprio contratto con i biancocelesti. L'unico nodo però, resta la valutazione che Lotito ne fa di lui: ovvero 35 milioni di euro.