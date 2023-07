Mercato Milan | Pulisic, Chukwueze e non solo: SI conferma un altro colpo!

Il Milan spinge sul mercato e, come confermano le ultime notizie che stanno circolando in ambiente rossonero, una delle priorità è quella di rivoluzionare la fascia destra. La dirigenza e mister Pioli vogliono rinforzare pesantemente quel lato e renderlo altrettanto importante rispetto a quello opposto, occupato da due top player come Theo Hernandez e Rafael Leao .

I rossoneri hanno già in mano il sì di Christian Pulisic, che spinge per trasferirsi a Milano. L'offerta del Milan si aggira attorno ai 15 milioni, il Chelsea ne chiede tra i 20 e i 25. Ma la novità è che Moncada non ha assolutamente mollato anche la pista che porta a Samuel Chukwueze e potrebbe anche tentare di chiudere il doppio colpo. Pulisic (che potrebbe giocare su tutto il fronte offensivo) più Chukwueze (utile sia a destra che a sinistra): sarebbe una doppietta di grandissimo livello. Ma non solo. Stando a quanto confermato da Sportitalia infatti, adesso il Milan starebbe lavorando anche a un altro grande colpo di mercato per la fascia destra <<<