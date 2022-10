Qui Milanello – Oggi giorno di riposo per i rossoneri

Nella giornata di ieri i rossoneri si sono allenati a Milanello per smaltire le fatiche di Verona. Ecco il comunicato ufficiale in merito: “Rientrata da Verona in nottata, la squadra di Mister Pioli si è ritrovata in mattinata a Milanello per l'allenamento di ieri: una seduta già in ottica campionato, con i rossoneri che saranno impegnati sabato 22 ottobre alle ore 18.00 a San Siro contro il Monza. IL REPORT: In palestra, per il consueto lavoro defaticante, i calciatori impegnati nella partita di ieri sera. Gli altri componenti della rosa hanno iniziato con un'attivazione tecnica eseguita sul campo centrale. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni sulle conclusioni in porta a cui hanno partecipato alcuni ragazzi della Primavera. Una partitella disputata su campo ridotto ha chiuso la seduta di ieri”.