Pioli batte un altro record: è l’ottavo allenatore nella storia del Milan

Ieri sera al Bentegodi il Milan è riuscito a trionfare per 2-1 sui padroni di casa. Gli uomini di Pioli raggiungono così il terzo posto in classifica con 23 punti , restando sotto ai partenopei per sole tre lunghezze. Vediamo insieme alcuni numeri e statistiche maturati dalla formazione rossonera nella decima giornata di campionato.

Il protagonista di ieri sera è stato Sandro Tonali, il quale ha segnato la rete del raddoppio rossonero e ha permesso alla sua squadra di ottenere i tre punti in trasferta. Tonali non segnava in campionato dal maggio 2022, proprio dalla sfida contro il Verona. Con il gol di ieri e con la doppietta dello scorso anno, Sandro è arrivato a tre gol su sette in Serie A proprio contro la formazione gialloblù. Invece Ante Rebic ha disputato la sua 100esima presenza in Serie A con la maglia del Milan, la 48esima subentrando dalla panchina.