Qui Milanello – Rossoneri in campo ora per il loro allenamento mattutino

Il Milan di Stefano Pioli è in campo ora a Milanello per preparare la sfida di campionato contro l'Udinese di sabato

Il Milan allenato da Stefano Pioli è reduce da un allenamento nella giornata di ieri. Anche oggi i rossoneri hanno una sessione di allenamento e sono in campo ora. Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha concesso mezza giornata libera ai suoi giocatori al pomeriggio. Come d'altronde è successo anche nella giornata di ieri.

Il comunicato del Milan sull'allenamento di ieri

“Secondo allenamento della settimana a Milanello in previsione della sfida di sabato 18 marzo - alle ore 20.45 - contro l'Udinese, valida per la 27ª giornata di Serie A. REPORT: Il gruppo rossonero ha iniziato la sessione di allenamento in palestra, proseguendo il lavoro sul campo con esercizi di attivazione muscolare, possesso palla e azioni per la finalizzazione. Terminata la prima parte, la consueta partitella a campo ridotto - sotto gli occhi del Direttore dell'Area Tecnica Paolo Maldini e del Direttore Sportivo Frederic Massara - ha chiuso la sessione di ieri”.