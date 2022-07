Milan, dopo Florenzi e Origi si chiude un altro colpo: è atteso a Milanello!

Il Milan vuole svoltare nel calciomercato. Dopo Florenzi e Origi, un altro affare sta per chiudersi… e potrebbe non essere l'unico!

Redazione Il Milanista

Il calciomercato del Milan pare essersi sbloccato. Era ora. Il rinnovo che non arrivava, ogni giorno che sembrava potesse essere quello giusto ma che alla fine non lo era, avevano creato una sorta di stato d'ansia e di inquietudine cronico nei supporters milanisti. "Ma se Maldini e Massara non rinnovano che succede? Dove andremo a finire? Chi prenderà le redini del mercato?": questi i pensieri ricorrenti nella testa dei tifosi. Uno stato d'allarme inarrestabile e sempre più crescente, ma che alla fine, si è risolto per il meglio.

Non è bastato l'ultimo giorno di contratto. No, son serviti addirittura gli ultimi minuti prima di esser dichiarati disoccupati per firmare il rinnovo ai due dirigenti - la firma nero su bianco è infatti arrivata intorno alle 22:30, ovvero circa un'ora e mezza prima della fine del loro contratto precedente. Pazzesco. A mali estremi, estremi rimedi. Questo il proverbio che descrive al maglio la situazione per il mondo rossonero. Ciò che importa è che il rinnovo è arrivato. Ora testa al mercato.

E son arrivate di conseguenza le prime risposte. Florenzi è stato riscattato definitivamente dalla Roma, Origi, che erano settimane che doveva sbarcare a Milano, nel giro di pochi giorni è atterrato a Malpensa, ha fatto le visite mediche ed ha firmato il nuovo contratto. E c'è ancora altro: il Diavolo continua il pressing asfissiante su Hakim Ziyech, l'ex talento scuola Ajax - è lui l'obiettivo primario per la fascia rossonera -, su De Ketelaere arrivano importanti aggiornamenti. Il tandem Maldini-Massara ha appena ufficializzato la nuova offerta: 20 milioni più bonus, ritenuta troppo bassa per il Bruges. Ma il Milan non si arrenderà e a breve presenterà una nuova offerta.

Insomma, la fiammata decisiva, quella che serviva. Eppure le novità non finiscono qua: un nuovo calciatore potrebbe presto diventare a tutti gli effetti meneghino. Parliamo di Junior Messias. Secondo Sky Sport, i due dirigenti si incontreranno fra domani e giovedì col Crotone per chiudere definitivamente il colpo per il brasiliano. Ad una cifra decisamente inferiore: 4 milioni contro gli 8 pattuiti circa un anno fa. Ciononostante, non ci dovrebbero essere problemi in quel di Crotone per accettare l'ultima offerta, tant'è che l'ex Chieri è atteso già per questo weekend a Milanello.