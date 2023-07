Milan, quanti colpi stranieri messi a segno: Made in Italy bistrattato!

La regina del mercato estivo in Italia è senza dubbio il Milan . Almeno fino ad ora. Poi sarà il campo a dirci se realmente gli acquisti messi a segno da Moncada e Furlani si dimostreranno funzionali al progetto Milan oppure no, ma per adesso la realtà dei fatti è questa.

Mercato estero il più apprezzato

La dirigenza rossonera ha dimostrato ancora una volta di non apprezzare però il made in Italy. Nell'undici che potrebbe essere titolare in vista della prossima stagione, l'unico italiano sarà Davide Calabria. Per gli altri azzurri, infatti, sarà solo panchina. Pochi gli italiani all'interno della rosa rossonera a dire il vero. Tommaso Pobega, Marco Sportiello, Alessandro Florenzi e forse Lorenzo Colombo se dovesse rimanere a Milanello. 4 o 5 italiani a fronte dei 24 o 25 giocatori che comporranno la rosa.