Calciomercato Milan / Botto Di Marzio: “Dopo Chukwueze, può arrivare anche…”

Milan, ecco Chukwueze

Calciomercato Milan, news importanti da Gianluca Di Marzio.

Eccolo, finalmente, il settimo colpo di calciomercato del Milan: Samuel Chukwueze è sbarcato a Milano, pronto a vestirsi di rossonero. Un acquisto cercato, inseguito e fortemente voluto dal club rossonero e in particolare da mister Stefano Pioli, che ora ha anche a destra una freccia mortifera come è Rafael Leao sulla fascia opposta.

Il Diavolo ha sicuramente fatto molto e speso già tanto, ma le ultime news che stanno rimbalzando in casa rossonera confermano che non vuole ancora fermarsi. In attesa di vedere Chukwueze con la maglia del Milan addosso infatti, la dirigenza continua a lavorare senza sosta sul mercato alla ricerca di ulteriori rinforzi.

Milan, in arrivo altri colpi di calciomercato dopo Chukwueze: occhio alle sorprese

Come vi stiamo raccontando ormai da diverso tempo, il Milan ha in programma altri colpi. Certo, molto dipenderà anche dal mercato in uscita: serviranno diverse cessioni per sfoltire la rosa e far spazio a nuovi innesti. Ma la volontà del club è quella di muoversi ancora in entrata.

Difesa e centrocampo verranno puntellati ancora ma, come vi abbiamo anticipato già nei giorni scorsi, non sono assolutamente esclusi anche altri colpi in attacco qualora venissero piazzati alcuni giocatori (Colombo, Rebic, Origi e Lazetic su tutti). In tutto questo, il grande esperto di calciomercatoGianluca Di Marzio ha svelato il nome di quello che potrebbe diventare un obiettivo molto concreto del Milan nel prossimo futuro <<<