Milan a colloquio con Mendes, l’obiettivo resta lo spagnolo

La sessione di calciomercato è appena terminata, ma la dirigenza rossonera pensa già ai possibili colpi del mercato invernale. Saranno giorni caldi anche per Jorge Mendes che in estate, è diventato anche il procurato di un calciatore che interessa particolarmente al Milan e che a giugno vedrà scadere il proprio contratto. Stiamo parlando di Marco Asensio, rimasto alla fine al Real Madrid di Carlo Ancelotti.

In estate sarà addio, in Spagna continuano a dare il Milan, insieme all’Arsenal, in pole per l’acquisto del talento spagnolo ma TodoFichajes aggiunge come nei giorni scorsi ci siano stati dei contatti tra l’agente dell’attaccante e l’Atletico Madrid. Asensio potrebbe così restare nella Capitale spagnola, vestendo la maglia dei Colchoneros. Il portale sottolinea, inoltre, che l’ostacolo è rappresentato dagli alti costi dell’operazione.