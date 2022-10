Milan, tra poco il match con la Dinamo: come giocheranno le formazioni

Tra poche ore il Milan sfiderà la Dinamo Zagabria in Champions League, nella penultima giornata del Gruppo E. Mentre la Primavera di Ignazio Abate con la vittoria ha di fatto strappato il pass per gli ottavi di finale, la prima squadra di Stefano Pioli ha ancora un futuro completamente incerto, ma che dipenderà esclusivamente dalle proprie mani. Il tecnico parmense ha deciso chi saranno gli interpreti di centrocampo, mentre per quanto riguarda difesa e attacco rimane ancora qualche dubbio da sciogliere, specie sulla trequarti, con Charles De Ketelaere in vantaggio su Rade Krunic. Davanti sicuro invece Olivier Giroud, con Divock Origi pronto a subentrare nel secondo tempo, scalpitante dopo il primo gol con i rossoneri dell'ultima giornata di campionato contro il Monza. In difesa invece, a causa dell'assenza di Fikayo Tomori per espulsione, il coach dovrebbe virare sulla coppia Kjaer-Gabbia, con Kalulu spostato a destra complice l'assenza per infortunio di Serginho Dest. Tra i pali confermato Ciprian Tatarusanu, che arriva da una grande prestazione sempre contro gli uomini di Raffaele Palladino.