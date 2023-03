Milan, Massara e Maldini sognano lo sconto: pronti 16 milioni

Il Milan di Stefano Pioli è a lavoro per preparare al meglio la sfida di sabato sera in casa dell'Udinese, valida per la 27a giornata

Il Milan di Stefano Pioli è a lavoro per preparare al meglio la sfida di sabato sera in casa dell' Udinese , valida per la 27a giornata del campionato di Serie A. Sarà una partita fondamentale per il cammino dei rossoneri, poichè questo weekend si affronteranno anche Inter-Juventus e Lazio-Roma ed il Milan dovrà approfittare di qualche passo falso.

Ma a in casa Milan non si pensa solamente al terreno di gioco, ma anche alle prime mosse e strategie di mercato in ottica estiva. Maldini e Massara, dirigenti dei diavoli, vogliono provare a strappare uno sconto per un calciatore che in questa stagione sta elettrizzando e non poco i tifosi milanisti. Il suo nome è Brahim Diaz, talento puro a disposizione di Stefano Pioli. Brahim Diaz è ormai diventato il titolare della trequarti, facendo accomodare in panchina Charles De Ketelaere. In stagione, in trenta partite giocate, tra campionato e coppe, con oltre 1600 minuti, lo spagnolo ha realizzato cinque gol e due assist.