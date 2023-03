Milan, Massara e Maldini studiano il colpo a zero proveniente da Londra

Maldini e Massara iniziano a studiare i primi colpi di mercato in ottica futura. La dirigenza rossonera, come ci...

Maldini e Massara iniziano a studiare i primi colpi di mercato in ottica futura. La dirigenza rossonera, come ci ha abituati da tempo si muove silenziosamente su giovani talenti del calcio europeo e non solo. Secondo quanto rivelato dall’Inghilterra, il Milan sarebbe tra i club interessati a Tudor Mendel-Idowu . Si tratta di un 18enne promessa inglese in scadenza di contratto con il Chelsea .

Mendel-Idowu in questa stagione ha collezionato 13 presenze, 4 gol e 2 assist. E' sceso in campo sia da trequartista che da esterno offensivo. A Londra contano di convincerlo a firmare il rinnovo, però sullo sfondo ci sono società che se lo vogliono assicurare. Vedremo se il Milan farà una mossa concreta per portarlo in Italia in estate. Probabilmente Maldini e Massara proveranno ad approfittare di questa occasione, nonostante la concorrenza forte e la volontà dei Blues di non perdere il ragazzo.